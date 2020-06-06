В Балакове женщина не уступила дорогу мужчине и попала в больницу

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:43:52+03:00

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На улице 30 лет Победы в Балакове днем 6 июня произошло ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, примерно в 14:30 напротив дома №38 столкнулись Hyundai Accent и «Газель» Next.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем иномарки не уступила дорогу 29-летнему мужчине за рулем «Газели» при повороте налево.

Пострадала сама водитель и 16-летний пассажир легковушки.

Обстоятельства аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU