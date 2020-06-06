В Энгельсе 60-летний водитель Audi сбил 63-летнего велосипедиста
Пострадавший госпитализирован
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В Энгельсе утром 5 июня был сбит велосипедист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №51 по улице Петровская.
По предварительным данным, 60-летний водитель Audi A4 при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу велосипеду «Спортклуб». 63-летний велосипедист был сбит и госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU