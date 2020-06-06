Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
Сегодня стало известно о еще 98 случаях заболевания COVID-19. Итого в регионе заразился с начала пандемии 3 651 человек.
Больше всего — в Саратове. Прирост за сутки составил 43 человека, а всего в областном центре было зарегистрировано 1 027 заболевших.
Второе место удерживает Балаковский район — 259 заразившихся, а третье — Энгельсский — 258 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU