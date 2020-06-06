Безработный лишил жителя Саратова кошелька с документами на «Приору» и 32 тыс. рублей

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:38:30+03:00

Он вытащил имущество из салона машины

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У жителя Заводского района Саратова украли кошелек с крупной суммой денег и документами на автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, кошелек был вытащен из салона этого самого авто.

Кража, по словам потерпевшего была совершена 12 мая в промежуток между 22:00 и 23:30. Злоумышленник забрался в машину «Лада Приора» и вытащил кошелек с 32 тыс. рублей и документами. Причем пропажу мужчина заметил уже когда приехал домой.

Было возбуждено уголовное дело. 5 июня полиция задержала подозреваемого — ранее не судимого 24-летнего безработного. Он признался и был отправлен под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU