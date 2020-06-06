Подросток на мопеде попал в больницу после ДТП под Саратовом
Он не справился с управлением и перевернулся
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В селе Бобровка Красноармейского района юный байкер получил травмы.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось днем 5 июня на улице Победы.
По предварительной информации, 17-летний водитель мопеда питбайк нарушил ПДД, не справился с управлением и опрокинулся.
Юноша был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU