Подросток на мопеде попал в больницу после ДТП под Саратовом

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:52:37+03:00

Он не справился с управлением и перевернулся

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В селе Бобровка Красноармейского района юный байкер получил травмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось днем 5 июня на улице Победы.

По предварительной информации, 17-летний водитель мопеда питбайк нарушил ПДД, не справился с управлением и опрокинулся.

Юноша был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU