Вячеслав Володин назвал ответственных за ремонт тротуаров в Саратове

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:43:33+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к жителям Саратова и рассказал о ситуации с тротуарами в городе.

Видеоролик опубликован на странице сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram.

Спикер Госдумы отметил важность программу ремонта тротуаров в связи с их плохим состоянием. Сейчас, по его словам, уже выполнено 30% работы по строительству новых тротуаров, и общественные советы районов оценивают их качество.

Вячеслав Володин сообщил, что по Кировскому району замечаний нет. А вот по Октябрьскому — имеется немало.

- Вопрос ремонта, строительства тротуаров — это, безусловно, зона ответственности глав районов. Это не вопрос даже мэра города. Глав районов. Мы собирались и об этом говорили. И конечно, главам районов города Саратова нужно этим вопросом заниматься. С утра и до ночи. Жить этой проблемой. Думать о том, как будет реализован этот проект. Такая возможность у нас появилась, средства мы нашли, это ресурсы привлеченные, дополнительно выделенные. Причем, еще раз подчеркну, привлеченные, не из федерального бюджета. Поэтому нам крайне важно, чтобы было качество и еще раз качество, — подчеркнул председатель госдумы.

Также он отметил, что уже сейчас надо начинать о финансировании на будущий год. Для этого следует и дальше анализировать состояние тротуаров в городе, планировать работы, корректировать график ее исполнения.

- Если мы живем проблемой, мы найдем ее решение. Если вы будете сидеть и ждать у моря погоды, когда эти денежки придут, а потом вы их будете осваивать, так не пойдет, — заявил Вячеслав Володин.

Он выразил надежду, что этап программы 2020 года завершится через несколько месяцев. После этого следует подвести итоги, проанализировать ошибки и поделиться успехами. А затем начать планирование, чтобы можно было уже в этом году начать поиск ресурсов для продолжения работы в следующем.

-До осени нам надо иметь уже четкое понимание, что программа должна быть продолжена на будущий год, объем финансирования ее должен быть не менее полмиллиарда. Только это нам дает возможность в течение 4-5 лет завершить программу. А я уже как-то говорил о том, что только мы начинаем решать проблему, у нас после дополнительных расчетов, пересчетов оказывается, что денег надо больше. Поэтому для того, чтобы у нас этот счет был объективным, начните его сейчас. Для того, чтобы уже иметь полное понимание, что мы будем делать на будущий год, какие ресурсы нам необходимо искать, как строить эту работу. Еще раз хочу подчеркнуть, что крайне важно, чтобы в городе система управления была эффективной. И главы районов, отвечая за тротуары, отвечали бы также за озеленение, уборку районов, ну и, конечно, многие другие вопросы, — отметил Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783429" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин о программе ремонта и строительства тротуаров в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU