Мошенники оформили 100-тысячный кредит на жительницу Саратова

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:44:28+03:00

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В Саратове — очередное интернет-мошенничество.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой стала жительница Кировского района, которая лишилась 100 тыс. рублей.

Примечательно, что женщина уже читала о подобном способе обмана и знала об опасности. Однако, когда на ее объявление о продаже мебели откликнулся неизвестный, она передала ему как данные карты, так и коды из смс-сообщений.

После этого у нее не только оказались сняты с карточки 4 650 рублей, но и был оформлен кредит на 100 тыс. рублей, а деньги с него списали.

- Будьте бдительны! Приобретая или продавая товар через Интернет, ни в коем случае не сообщайте никому информацию о банковских счетах и картах, коды и пароли, приходящие в сообщениях. О фактах мошенничества незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102), — призывает ГУ МВД России по Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU