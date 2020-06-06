«Десятка» врезалась в «Гранту» и столб в селе под Саратовом
В селе Подгорное Романовского района Саратовской области вечером 5 июня «десятка» протаранила «Ладу Гранту» и столб».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в половине девятого на улице Советская.
По предварительной версии, за рулем автомобилем ВАЗ-21102 сидел 21-летний водитель без прав. Он не справился с управлением, и «десятка» врезалась в «Ладу Гранту», а потом — в столб.
Пострадал 61-летний водитель «Гранты». Он был отправлен на амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU