«Десятка» врезалась в «Гранту» и столб в селе под Саратовом

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:25:12+03:00

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В селе Подгорное Романовского района Саратовской области вечером 5 июня «десятка» протаранила «Ладу Гранту» и столб».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в половине девятого на улице Советская.

По предварительной версии, за рулем автомобилем ВАЗ-21102 сидел 21-летний водитель без прав. Он не справился с управлением, и «десятка» врезалась в «Ладу Гранту», а потом — в столб.

Пострадал 61-летний водитель «Гранты». Он был отправлен на амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU