В Заводском районе ВАЗ-2108 на переходе сбил женщину
ДТП случилось около 11 часов вечера
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На пересечении улицы Пономарева и проспекта Энтузиастов в Саратове ночью была сбита женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 11 часов.
По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-2108 нарушил правила проезда переходов. Автомобиль сбил 36-летняя женщину, которая была госпитализирована.
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ИСТОЧНИК KP.RU