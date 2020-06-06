В Заводском районе ВАЗ-2108 на переходе сбил женщину

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:16:56+03:00

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На пересечении улицы Пономарева и проспекта Энтузиастов в Саратове ночью была сбита женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 11 часов.

По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-2108 нарушил правила проезда переходов. Автомобиль сбил 36-летняя женщину, которая была госпитализирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU