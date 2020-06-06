2020-06-06T09:08:27+03:00
Происшествия

У Дворца спорта в Саратове мужчину сбило оторвавшееся колесо УАЗ

Пострадавший госпитализирован [фото]
Екатерина Семенова
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Колесо оторвалось от автомобиля и сбило прохожего. Фото ГИБДД по СаратовуКолесо оторвалось от автомобиля и сбило прохожего. Фото ГИБДД по Саратову
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Вечером 5 июня на улице Чернышевского в Саратова пешехода сбило колесом автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:20 напротив дома №63к2 (Дворец спорта).

По предварительной версии, у автомобиля УАЗ-«Патриот» на ходу оторвалось колесо. Оно ударило пешехода — 30-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован.

Авария произошла на улице Чернышевского. Фото ГИБДД по Саратову

Авария произошла на улице Чернышевского. Фото ГИБДД по Саратову

Автомобилем управлял 55-летний водитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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