У Дворца спорта в Саратове мужчину сбило оторвавшееся колесо УАЗ

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:08:27+03:00

Колесо оторвалось от автомобиля и сбило прохожего. Фото ГИБДД по Саратову

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Вечером 5 июня на улице Чернышевского в Саратова пешехода сбило колесом автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:20 напротив дома №63к2 (Дворец спорта).

По предварительной версии, у автомобиля УАЗ-«Патриот» на ходу оторвалось колесо. Оно ударило пешехода — 30-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован.

Авария произошла на улице Чернышевского. Фото ГИБДД по Саратову

Автомобилем управлял 55-летний водитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU