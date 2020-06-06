У Дворца спорта в Саратове мужчину сбило оторвавшееся колесо УАЗ
Вечером 5 июня на улице Чернышевского в Саратова пешехода сбило колесом автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:20 напротив дома №63к2 (Дворец спорта).
По предварительной версии, у автомобиля УАЗ-«Патриот» на ходу оторвалось колесо. Оно ударило пешехода — 30-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован.
Авария произошла на улице Чернышевского. Фото ГИБДД по Саратову
Автомобилем управлял 55-летний водитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU