Саратовцы наблюдали за лунным затмением
В ночь на субботу 6 июня саратовцы смогли полюбоваться лунным затмением.
Полутеневое затмение продолжалось около трех часов. Земля закрыла тенью примерно половину своего спутника.
В соцсетях жители Саратова и области активно делились впечатлениями и обменивались фото.
Сайт «КП» вел прямую трансляцию лунного затмения.
Клубничная луна: онлайн-трансляция затмения.Сегодня нас ждёт зрелищное лунное затмение. Его назвали клубничным в честь сезона клубники
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ИСТОЧНИК KP.RU