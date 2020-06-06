2020-06-06T08:52:09+03:00
Общество

Саратовцы наблюдали за лунным затмением

Жители смогли увидеть полутеневое затмение
Екатерина Семенова
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Луна в Саратове. Фото из соцсетей пользователя под ником Sergey AlekseevichЛуна в Саратове. Фото из соцсетей пользователя под ником Sergey Alekseevich
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В ночь на субботу 6 июня саратовцы смогли полюбоваться лунным затмением.

Полутеневое затмение продолжалось около трех часов. Земля закрыла тенью примерно половину своего спутника.

В соцсетях жители Саратова и области активно делились впечатлениями и обменивались фото.

Сайт «КП» вел прямую трансляцию лунного затмения.

Клубничная луна: онлайн-трансляция затмения.Сегодня нас ждёт зрелищное лунное затмение. Его назвали клубничным в честь сезона клубники

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ИСТОЧНИК KP.RU

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