Саратовцы наблюдали за лунным затмением

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:52:09+03:00

Луна в Саратове. Фото из соцсетей пользователя под ником Sergey Alekseevich

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В ночь на субботу 6 июня саратовцы смогли полюбоваться лунным затмением.

Полутеневое затмение продолжалось около трех часов. Земля закрыла тенью примерно половину своего спутника.

В соцсетях жители Саратова и области активно делились впечатлениями и обменивались фото.

Сайт «КП» вел прямую трансляцию лунного затмения.

Клубничная луна: онлайн-трансляция затмения.Сегодня нас ждёт зрелищное лунное затмение. Его назвали клубничным в честь сезона клубники

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ИСТОЧНИК KP.RU