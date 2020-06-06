Саратовским врачам и учителям повысили зарплату с 1 июня

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:35:30+03:00

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С начала лета саратовские учителя и врачи будут получать больше.

Соответствующее постановление №463-П подписал председатель правительства Александр Стрелюхин 4 июня.

С 1 июня средняя заработная плата будет повышена трем категориям педагогических работников — до 27,1, 29,6 и 30 тыс рублей. А также медикам — до 59,1 тыс. рублей.

- педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам – до 29 565 рублей в месяц;

- педагогическим работникам дополнительного образования детей – до 30 091,2 рублей в месяц;

- педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – до 27 140,6 рублей в месяц;

- врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) – до 59 130 рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU