2020-06-06T08:35:30+03:00
Общество

Саратовским врачам и учителям повысили зарплату с 1 июня

Постановление подписано Александром Стрелюхиным
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Зарплаты врачей и падагогов вырастутЗарплаты врачей и падагогов вырастутФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

С начала лета саратовские учителя и врачи будут получать больше.

Соответствующее постановление №463-П подписал председатель правительства Александр Стрелюхин 4 июня.

С 1 июня средняя заработная плата будет повышена трем категориям педагогических работников — до 27,1, 29,6 и 30 тыс рублей. А также медикам — до 59,1 тыс. рублей.

- педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам – до 29 565 рублей в месяц;

- педагогическим работникам дополнительного образования детей – до 30 091,2 рублей в месяц;

- педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – до 27 140,6 рублей в месяц;

- врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) – до 59 130 рублей в месяц.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин о массовой вырубке деревьев в Саратове: Решая одну проблему, не создавайте другую
Плачущему ребенку на подоконнике помогли спасатели в Саратове
В Саратовской области одномесячная девочка и шестилетний мальчик пострадали в ДТП
Грозы продолжат бушевать в Саратовской области
Ранним утром в Саратовской области пройдет проверка систем оповещения
Жители еще одной улицы в Ленинском районе остались без воды
Трое саратовских выпускников стали призерами Всероссийской олимпиады
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Младенец пострадал в ДТП на сельской дороге под Саратовом
Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначили выплаты на детей от трех до семи лет
Пенсионер из Саратова перевел мошенникам более полумиллиона рублей
Жители Ленинского района Саратова остались без воды
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: еще 112 человек
Гроза накроет Саратов в воскресенье
В Инстаграм Володину пожаловались работники с инвестпроектов в Саратовской области: что из этого вышло
Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ
Буйство зелени или асфальт: Ольга Сокольская показала разницу в подходе к озеленению Саратова у жителей и чиновников
Кому не надо сдавать анализ на злоупотребление алкоголем при получении водительских прав