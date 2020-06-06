Губернатор Радаев попросил министра здравоохранения сказать что-то обнадеживающее: Министр развеял сомнения

6 Июнь 2020 2020-06-05T23:12:21+03:00

Олег Костин рассказал, что ждет Саратовскую область в ситуации с коронавирусом в ближайшем будущем

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Рост количества случаев заболевания внебольничной пневмонией зафиксирован в Саратовской области. Министр здравоохранения региона Олег Костин эту информацию подтвердил на заседании координационного совета в правительстве области.

При этом, министр объяснил причины такой ситуации. По словам Костина, заболевание пневмонией — это проявление активной фазы болезни коронавирусного пациента.

- Активная фаза наступает от 10 до 20 дня. То есть это те больные, которые на самом деле заразились почти 20 дней назад. А тогда у нас как раз были пики и неустойчивость, — пояснил министр. При этом в последнее время, в течении недели каждые сутки фиксируется высокий, но практически стабильный объем новых пациентов – от 90 до 100.

По словам Олега Костина, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не пройдет такой же период после начала стабилизации — то есть выхода на плато.

- Еще дней шесть-восемь, и пойдет на спад, если не будет новой очаговости, — считает Олег Костин.

Губернатора такой вариант развития событий обнадежил. Он отметил, что уже не ясно было, что же делать дальше.

Радаев попросил министра продолжать обнадеживать.

ИСТОЧНИК KP.RU