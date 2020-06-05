2020-06-05T21:34:38+03:00
Общество

Mercedes с номерами из Армении мешает отремонтировать саратовский водопровод

Коммунальщики просят владельца иномарки откликнуться
Екатерина Семенова
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Автомобиль мешает начать ремонтные работы на водоводе. Фото ООО "КВС"Автомобиль мешает начать ремонтные работы на водоводе. Фото ООО "КВС"
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В центре Саратова припаркованный автомобиль мешает начать работы специалистам ООО «КВС».

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, Mercedes стоит напротив дома №159 по улице Московская.

Машина была зарегистрирована в Республике Армения под номерами 64 RA 777.

- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру телефона 32-00-00, — сообщили в ООО «КВС».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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