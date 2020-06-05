Mercedes с номерами из Армении мешает отремонтировать саратовский водопровод
В центре Саратова припаркованный автомобиль мешает начать работы специалистам ООО «КВС».
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, Mercedes стоит напротив дома №159 по улице Московская.
Машина была зарегистрирована в Республике Армения под номерами 64 RA 777.
- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру телефона 32-00-00, — сообщили в ООО «КВС».
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ИСТОЧНИК KP.RU