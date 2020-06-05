Открываются рейсы на Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь из Саратова
Саратовский аэропорт постепенно восстанавливает работу. Уже открыты регулярные рейсы в Москву, а скоро самолеты начнут летать и в другие города.
Об этом на заседании Координационного совета при правительстве области заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев.
Он сообщил, что сейчас идет постепенное восстановление авиационного сообщения. Уже есть утренние и вечерние рейсы в столицу. Их выполняют три авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines.
При этом количество рейсов будет увеличиваться — до двух раз в день.
С 11 июня будут открыты рейсы в Сочи, а с 23 июня — в Санкт-Петербург. В июле можно будет улететь в Симферополь.
- О международных перелетах решение пока не принято, — сказал Алексей Зайцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU