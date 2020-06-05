Дмитрий Кудинов: Сотрудников МУППа фактически заставили действовать ради политических амбиций

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:04:19+03:00

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По итогам состоявшейся сегодня рабочей группы по вопросам финансово-хозяйственной деятельности СГЭТ депутат городской Думы Дмитрий Кудинов обратил внимание на тот факт, что ситуация на предприятии непростая и проблемы имеются как в технических и экономических, так и в социальных аспектах. Но это не вновь возникший вопрос, им занимаются уже много лет. Все это усугубилось тем, что в период пандемии трафик пассажиров упал почти на 90%, а местами и больше.

- Мы на рабочей группе рассмотрели требования сотрудников, которые попытались создать альтернативный профсоюз. Через неделю руководство предприятия и действующий профсоюз представят нам планы и графики мероприятий по стабилизации ситуации, —рассказал о дальнейших планах депутат Дмитрий Кудинов.

Он также обратил внимание, что судьба предприятия в плане помощи рассматривается последние 10 лет и это стало системным вопросом, касающимся экономики, так как тарифы, которые позволят покрывать все издержки предприятии, должны равняться 30 рублям. При этом они имеют все основания стать слишком тяжелыми для бюджета саратовцев.

- Поэтому мы ищем меры поддержки из городского бюджета. Они составляют 100 или более млн рублей. По итогам года при поддержке областного бюджета сумма дотаций примерно составляет около 300 млн рублей. Разными бюджетными наполнениями, но, плюс-минус, предприятие получает примерно такую сумму. Оговорюсь – эта сумма недостаточна, — прокомментировал Дмитрий Кудинов.

При этом возмущение депутата вызвал тот факт, что в период объективно сложной для предприятия экономической ситуации ею решили воспользоваться представители оппозиционной партии, которые фактически заставили сотрудников МУППа действовать ради их политических амбиций.

- Вместо того, чтобы создать обстановку и скорректировать ситуацию таким образом, чтобы инициативные сотрудники смогли бы вести продуктивный диалог с руководством предприятия, их подталкивали к созданию так называемого профсоюза, используя людей словно собственную политическую ширму и обещая поддержку без каких-либо гарантий реального участия в решении проблем, — отметил законотворец и рассказал о том, что стал свидетелем, как его областной коллега Николай Бондаренко до начала рабочей группы и после консультировал сотрудников СГЭТ по поводу того, что надо сказать, а во время заседания подсказывал.

Дмитрий Кудинов также возмутился тем фактом, что один из членов потенциального альтернативного профсоюза оказался причастен к открытой дезинформации относительно проблем с размером заработной платы.

- Вчера при общении с этим человеком мы были ошеломлены тем, что он назвал размер своей заработной платы за апрель – 11 тыс. рублей. Однако в ходе проведенных разбирательств выяснилось, что эти деньги он получил не за период работы, а за то время, когда был в отпуске за пределами России и после поездки находился на самоизоляции для предотвращения распространения инфекции. Фактически он получил 11 тыс. рублей за то, что не работал более половины месяца, преподав это, однако, так, будто стал жертвой сознательных невыплат денежного содержания, — привел пример депутат городской Думы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783339" frameborder="0"></iframe> Участников нового профсоюза СГЭТ консультировал депутат от КПРФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU