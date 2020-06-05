Лидер альтернативного профсоюза СГЭТ зарабатывает 40 тыс. в месяц и получает консультации у КПРФ

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:00:19+03:00

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Сегодня, 5 июня, в комитете по ЖКХ администрации города состоялось заседание рабочей группы по вопросу «О финансово-хозяйственной деятельности МУПП «Саратовгорэлектротранс». Мероприятие началось только после того, как были соблюдены санитарные требования, введенные в связи с действующими в регионе ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие депутаты областной и городской Дум, представители профильных комитетов администрации города, руководство и сотрудники СГЭТ, профсоюзные организации, надзорные и контролирующие органы.

Напомним, накануне несколько работников Кировского троллейбусного депо заявили об объединении в альтернативный профсоюз и провели собрание, где выдвинули ряд требований. Именно их разбирали на заседании рабочей группы.

Депутат гордумы Дмитрий Кудинов предоставил слово директору «СГЭТ» Владимиру Прохорову, который рассказал о деятельности предприятия и заработных платах сотрудников. На сегодняшний день средняя зарплата работников МУППа составляет 18 970 рублей. Безусловно, в условиях пандемии предприятие испытывает трудности в связи с сокращением количества выхода электротранспорта на линию, и, соответственно, снижением выручки.

Далее присутствующие заслушали лидера вновь созданного профсоюза работников Кировского депо Анастасию Оглоблину. Женщина рассказала, что в целом ее все устраивает, но она переживает за других работников. Сама она зарабатывает в среднем порядка 40 тыс. рублей.

После уточняющих вопросов, заданных депутатами, выяснилось, что ряд сотрудников депо просто не нашел общий язык с новым руководством. По сути – случился личностный конфликт, который перешел в политическую плоскость. О том, что работникам, объединившимся в альтернативный профсоюз, консультации оказываются со стороны политической партии «КПРФ» во время обсуждения не скрывала ни одна из сторон.

Кроме того, в ходе заседания было озвучено, что большую конкуренцию электротранспорту составляют дублирующие их маршрут автобусы.

Сотрудники СГЭТ просят разобраться в данном вопросе, а руководство предприятия в этом их поддерживает. Владимир Прохоров пояснил, что неоднократно обращался с данной проблемой в компетентные органы.

Зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов рассказал, что уже год, как на дублирующих маршрутах значительно снижено количество подвижного состава.

Фактически требование работников исполнено. Однако выяснилось, что это не привело к увеличению выручки на маршрутах СГЭТ. Депутаты усомнились в том, что это могло произойти по каким-либо объективным причинам, ведь пассажиропоток не изменился.

- По логике вещей – выручка должна была вырасти. Сами же работники об этом и говорят в своем заявлении. Иметь бесконтрольный доступ к наличным денежным средствам – всегда соблазн. Возможно, об этом и идет здесь речь, – позже поделился соображениями на этот счет Дмитрий Кудинов.

По поводу нежелания водителей пускать пассажиров через переднюю дверь депутаты не увидели логики. Так, по мнению гордепа Юрия Ерофеева, это одна из эффективных мер выхода из сложной экономической ситуации.

- За несколько дней работы по этой схеме выручка выросла на 20%, – отметил замдиректора СГЭТ Сергей Моисеев.

По итогам заседания было принято решение взять недельную паузу для детальной проработки озвученных в ходе встречи вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU