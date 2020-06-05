В Саратове восьмилетний пациент сбежал из больницы
Прокуратура Саратовской области начала проверку побега ребенка из больницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, восьмилетний мальчик самовольно ушел из 7-й городской больницы на улице Тархова.
ЧП случилось 3 июня. Вскоре ребенок был найден.
Прокуратура оценит условия жизни мальчика, причины, которые побудили его на побег, и своевременность подачи информации в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU