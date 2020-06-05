В Саратове восьмилетний пациент сбежал из больницы

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:19:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратовской области начала проверку побега ребенка из больницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, восьмилетний мальчик самовольно ушел из 7-й городской больницы на улице Тархова.

ЧП случилось 3 июня. Вскоре ребенок был найден.

Прокуратура оценит условия жизни мальчика, причины, которые побудили его на побег, и своевременность подачи информации в полицию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU