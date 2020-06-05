В Саратове на пожаре эвакуировали 22 человека

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:27:35+03:00

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Сегодня, 5 июня, в квартире на втором этаже дома №49/63 на Шелковичной улице произошел пожар.

По данным портала «ЧП Саратов», причиной этого стало короткое замыкание в электросчетчике.

Прибывшие огнеборцы спилили заклинившую дверь бензорезом и вывели из квартиры женщину и ребенка, а также эвакуировали еще 20 человек.

Возгорание ликвидировали.

На месте также работала бригада «скорой помощи», обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU