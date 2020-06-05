В Саратове отремонтировали 11 дорог

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:18:01+03:00

В работе находятся еще 13 улиц

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Сегодня, 5 июня, в Саратове дорожники занимаются демонтажом и установкой бордюров на Тверской улице, Некрасова, Мамонтова, Пугачева, проспекте 50 лет Октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также запланирована асфальтировка на улице Симбирцева, Тверской, Бульварной.

Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом Путиным.

Закончены работы на 11 дорогах, ведутся на 13 улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU