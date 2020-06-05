Юноша проведет три года в колонии за секс с 12-летней в Пугачеве
Суд признал его виновным
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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор педофилу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 20-летний парень признан виновным в сексуальной связи с 12-летней девочкой.
В мае 2019 года он у себя дома занялся сексом с 12-летней подругой. Об их отношениях стало известно матери ребенка, которая обратилась в полицию. Когда следователи СУ СКР установили с девочкой психологический контакт, она рассказала им подробности.
Свою вину юноша признал. Его отправили в колонию общего режима на три года. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU