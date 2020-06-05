Самоизоляция в Саратове: супруги стали меньше разводиться

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:04:18+03:00

По сравнению с 2019 годом, сохранилось на тысячу больше пар

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Даже самоизоляция и режим введенных ограничений, из-за которых многим семьям пришлось проводить друг с другом гораздо больше времени, не привели к росту разводов.

В управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области подсчитали статистику за пять месяцев 2019 и 2020 года.

В прошлом году зарегистрировано 3 865 разводов, из которых 3 029 прошли по решению суда, в 802 случаях пара решила расстаться добровольно, в 34 — так захотел только один из супругов.

В 2020 показатели снизились: 2 779 расторжений брака, из них 2 127 по решению суда, 629 по согласию супругов, 23 — по желанию одного из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU