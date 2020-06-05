Юлия Литневская помогла матери-одиночке и ее сыну-инвалиду в Саратове

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:44:03+03:00

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Юлия Литневская, депутат Саратовской областной думы, продолжает оказывать помощь гражданам, которые из-за пандемии коронавируса оказались в трудной жизненной ситуации.

Она лично выезжает к жителям ее избирательного округа в Заводском районе, чтобы привезти необходимые продукты и помочь решить возникающие проблемы. Обращения поступают на горячую линию волонтерского центра, который был создан по инициативе депутата Государственной думы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Панкова. Также граждане могут обратиться в общественную приемную партии по месту жительства или написать о своей проблеме в социальных сетях.

- Для депутатов это возможность и услышать новые наказы своих избирателей, и промониторить ситуацию на округе, пока общественные приемные партии не вернулись в обычный формат работы, и с жителями своих избирательных округов депутаты общаются в основном дистанционно, — написала Литневская на своей странице в Instagram litnevskaya.jm.

Одной из обратившихся к ней женщин стала Наталья Аляева. Она в одиночку воспитывает сына, инвалида первой группы по зрению. Хотя она получает на него пенсию, но из-за смерти близких родственников и затрат на похороны, семья испытывает материальные трудности.

Юлия Литневская, с соблюдением всех рекомендованных мер предосторожности, привезла Наталье Аляевой продуктовый набор. Женщина поблагодарила своего депутата, отметив, что именно в трудные времена проявляется доброта людей и искреннее желание оказать помощь ближнему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783277" frameborder="0"></iframe> Юлия Литневская привезла продукты нуждающейся семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU