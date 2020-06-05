Жителей Саратовской области предупреждают о плохой погоде ночью и днем
В некоторых районах Левобережья пройдут ливни
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В Саратовской области завтра ночью, 6 июня, ухудшится погода.
- Ночью и днем в субботу местами по Саратовской области ожидается гроза. Во время молний усилится ветер. Его порывы составят 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Также ночью в отдельных районах Левобережья пройдут ливни.
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ИСТОЧНИК KP.RU