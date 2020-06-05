Жителей Саратовской области предупреждают о плохой погоде ночью и днем

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области завтра ночью, 6 июня, ухудшится погода.

- Ночью и днем в субботу местами по Саратовской области ожидается гроза. Во время молний усилится ветер. Его порывы составят 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также ночью в отдельных районах Левобережья пройдут ливни.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU