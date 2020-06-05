В Саратовской области стали меньше рожать и умирать

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:42:30+03:00

Сравнили данные по 2019 и 2020 годам

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В Саратовской области сравнили статистику по рождаемости и смертности за первые пять месяцев 2019 и 2020 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области, смертность снизилась: с 14 558 до 14 217 человек.

В этом году на свет появились 7 355 малышей, тогда как в прошлом — 8 218.

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ИСТОЧНИК KP.RU