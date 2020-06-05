В Саратове изъята партия поддельных сигарет на миллион рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:56:14+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о торговле поддельными сигаретами.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемых в организации преступной группы задержали 2 июня.

По версии следствия, злоумышленники незаконно хранили и продавали табачную продукцию без акцизных марок. В общей сложности было изъято товара на сумму более миллиона рублей.

Двух обвиняемых отправили под домашний арест. Следствие ищет остальных причастных к преступлению. Прокуратура взяла дело на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU