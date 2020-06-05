В Саратове изъята партия поддельных сигарет на миллион рублей
В Саратове возбуждено уголовное дело о торговле поддельными сигаретами.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемых в организации преступной группы задержали 2 июня.
По версии следствия, злоумышленники незаконно хранили и продавали табачную продукцию без акцизных марок. В общей сложности было изъято товара на сумму более миллиона рублей.
Двух обвиняемых отправили под домашний арест. Следствие ищет остальных причастных к преступлению. Прокуратура взяла дело на контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU