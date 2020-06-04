Жительница Московской области подкупила врача из Балашова
В Балашове Саратовской области вынесен приговор 50-летней жительнице Московской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в даче взятки заведующему отделением больницы.
Установлено, что с декабря 2016 по февраль 2018 года она перевела ему деньги. Было отправлено 30 тыс. рублей за то, чтобы продлить лечение матери взяткодательницы.
Свою вину женщина признала полностью. Суд приговорил ее к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее заведующий был уволен и приговорен к условному лишению свободы на два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU