2020-06-04T16:12:39+03:00
Происшествия

Пьяный водитель автобуса в Энгельсе устроил ДТП: назначен приговор

Мужчина сел за руль без прав
Дарья Вострикова
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Суд признал 47-летнего водителя автобуса из Энгельса виновным в нетрезвой езде без прав.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 11 июня 2019 года его лишили прав за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Однако он не сдал удостоверение и 14 декабря 2019 года сел за руль общественного транспорта. После чего потерял управление и устроил ДТП у дома №25 на улице Тельмана в Энгельсе.

Прибывшие дорожные инспекторы установили, что мужчина в этот момент был нетрезв.

Теперь ему придется провести 300 часов на обязательных работах и три года даже не подходить к рулю транспорта.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил жителю города Энгельса наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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