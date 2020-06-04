Родственники жертв коронавируса в Саратове получат по 50 тыс. рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:54:38+03:00

Выплаты будут производиться до ноября

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Родственники скончавшихся от коронавируса получат по 50 тыс. рублей.

Как сообщает оперативный штаб Саратовской области, решение о материальной помощи было принято правительством региона.

Постановлением утверждены единовременные выплаты одному из членов семьи умершего, который скончался с 1 марта по 31 октября 2020 года.

Получить деньги могут законные супруги умершего, родители или усыновители, а также дети, в том числе усыновленные.

Подать заявление следует в течение трех месяцев после смерти в Управление соцподдержки населения по месту жительства или в министерство труда и социальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU