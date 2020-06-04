Пьяный житель Огородной решил «взорвать» дом в центре Саратова

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:02:23+03:00

Сотрудники двух отделов полиции не нашли устройство на указанном мужчиной месте

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В Заводском районе Саратова осудили 29-летнего местного жителя. Его признали виновном в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений.

- Пьяный мужчина 18 ноября 2019 года у себя дома на Огородной улице позвонил в дежурную часть полиции и заявил, что готовится взрыв дома на одной из улиц в центре Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Сотрудники двух отделов полиции выехали на место и не нашли взрывное устройство.

Суд приговорил мужчину к восьми месяцам ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU