Житель Вольска потерпел неудачу в убийстве супругов
В Вольске Саратовской области осудили 55-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении полицейского при исполнении.
- Около 22:30 13 февраля 2020 года пьяный мужчина взял из дома сигнальный револьвер и без причины пошел к соседям — семейной паре. Он начал стучать кулаком по входной двери, чтобы ему открыли, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Соседка открыла дверь, но увидев пистолет, захлопнула и разбудила мужа. Тот потребовал соседа угомониться, но злоумышленник заявил, что у него есть три патрона, которые он намерен пустить в ход.
После этого потерпевшие вызвали полицию. На место прибыли двое сотрудников ППС, одного из которых гражданин попытался ударить рукояткой револьвера.
На следствие и в суде мужчина раскаялся. Ему назначили год условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU