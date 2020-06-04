Вячеслав Володин рассказал о будущем благоустройстве и развитии Саратова
Вячеслав Володин о развитии Саратовской агломерации.
Благоустройство Саратова может выйти на международный уровень.
Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, его видеообращение опубликовано в группе сторонников в соцсети Instagram.
Как отметил спикер Госдумы, проект предполагает застройку территории бывшего аэропорта, а также Зеленого острова, Глебучева оврага и Соколовой горы. Уже прошел соответствующий конкурс, и работы будут идти за счет федерального бюджета.
- С тем, чтобы уже к февралю следующего года мы вышли на международный конкурс и лучшие компании приняли участие в проектировании, и затем уже в реализации этого проекта в городе Саратове. И я надеюсь, это также внесет серьезный вклад в развитие города и области. Надеюсь, что реализация этих трех проектов во многом изменит ситуацию, и мы с вами начнем двигаться по пути развития. А это значит, повышение благосостояния людей, это значит, повышение конкурентности региона и возвращение Саратову его утерянных позиций среди ведущих городов и среди ведущих областей Российской Федерации, — отметил Вячеслав Володин.
Кроме того, он рассказал о пилотном проекте развития Саратовской агломерации, которая включает в себя, помимо областного центра, еще Энгельс, Саратовский и Татищевский районы — это почти 1,3 млн жителей.
- Для нас важно, чтобы такой проект был, потому что он также позволит нам более эффективно развиваться, при этом привлекая ресурсы. Будет легче участвовать в том числе и в федеральных программах, в проектах, привлекать средства на реализацию крупных проектов в рамках агломерации, — уверен председатель Госдумы.
Еще один вопрос затронул Володин в своем обращении: создании особой экономической зоны в Саратове, Энгельсе и Балакове. По словам спикера Госдумы, это должно оказать в будущем серьезное влияние на развитие экономики всего региона.
- Это решение крайне важное, мы его обсуждали с председателем правительства Российской Федерации. И конечно, я надеюсь, что возможности особой экономической зоны будут использованы. Это даст нам новый импульс развития экономики, это должно привлечь в том числе инвестиции, как внутрироссийские, так и зарубежные. И поэтому сейчас многое зависит от того, кто будет заниматься особой экономической зоной, чтобы создать привлекательные условия для развития бизнеса именно в нашей Саратовской области. Эта 34 особая экономическая зона в России. Да, не очень хорошо то, что длительное время мы не участвовали в реализации проекта о создании экономической зоны, особой экономической зоны в Саратовской области. Мы видим, насколько, допустим, ряд экономических зон показал свою эффективность в регионах нашей страны, и в том числе Приволжского федерального округа, но лучше поздно, чем никогда, — заявил Вячеслав Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU