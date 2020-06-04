2020-06-04T10:30:43+03:00
Общество

В Вольске пропала ушедшая в лес за грибами 81-летняя старушка

Галину Барышникову не видели со вчерашнего дня
Ольга Симонова
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В Вольске Саратовской области ищут 81-летнюю Галину Федоровну Барышникову (Носову).

Как сообщили в волонтерском отряде «Лиза Алерт», старушка пропала вчера, 3 июня, когда ушла в лес за грибами.

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы седые до плеч, глаза серо-зеленые.

На момент пропажи она была одета в зеленую куртку, темные спортивные штаны, белые кроссовки и черную с серым орнаментом вязаную шапку. С собой у пенсионерки был зеленый рюкзак.

Если вы видели пропавшую, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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