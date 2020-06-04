Саратовский юрист Станислав Зайцев празднует юбилей
Сегодня, 4 июня, 55-летие отмечает саратовский адвокат Станислав Зайцев.
Он родился в областном центре, закончил среднюю школу №3, получил образование по специальности «менеджер-экономист», а также юридическое.
В 1996 Зайцев стажировался в Вашингтоне и Нью-Йорке в числе ведущих адвокатов России.
В 2005 году был награжден медалью «Почетный адвокат России».
Он провел более 5 тыс. уголовных дел, из них свыше 30 в суде присяжных.
Его подзащитными были Дэлль-Василевский, Михаил Лысенко, Марат Фаизов и другие известные личности.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU