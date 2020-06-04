Саратовский юрист Станислав Зайцев празднует юбилей

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:40:09+03:00

Ему исполнилось 55 лет

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Сегодня, 4 июня, 55-летие отмечает саратовский адвокат Станислав Зайцев.

Он родился в областном центре, закончил среднюю школу №3, получил образование по специальности «менеджер-экономист», а также юридическое.

В 1996 Зайцев стажировался в Вашингтоне и Нью-Йорке в числе ведущих адвокатов России.

В 2005 году был награжден медалью «Почетный адвокат России».

Он провел более 5 тыс. уголовных дел, из них свыше 30 в суде присяжных.

Его подзащитными были Дэлль-Василевский, Михаил Лысенко, Марат Фаизов и другие известные личности.

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ИСТОЧНИК KP.RU