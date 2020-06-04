Саратовцы привели в дежурные группы детсадов более 2 тыс. детей
Малышей пустили в 109 учреждений
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Сегодня, 4 июня, во время самоизоляции в 109 детсадах Саратова работают 220 дежурных групп.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 2 155 детей.
Сначала малышам измерили температуру, а потом приняли в помещения, где регулярно проходит проветривание и кварцевание.
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ИСТОЧНИК KP.RU