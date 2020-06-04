Под Вольском на базе ЖБИ из-за взрыва компрессора загорелся ангар

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:38:49+03:00

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Сегодня, 4 июня, в села Терса Вольского района на базе железобетонных изделий из-за взрыва компрессора загорелся ангар.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие пожарные и спасатели ликвидировали возгорание.

В результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU