2020-06-04T10:38:49+03:00
Происшествия

Под Вольском на базе ЖБИ из-за взрыва компрессора загорелся ангар

Прибывшие пожарные устранили возгорание
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 июня, в села Терса Вольского района на базе железобетонных изделий из-за взрыва компрессора загорелся ангар.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие пожарные и спасатели ликвидировали возгорание.

В результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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