Под Вольском на базе ЖБИ из-за взрыва компрессора загорелся ангар
Прибывшие пожарные устранили возгорание
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Сегодня, 4 июня, в села Терса Вольского района на базе железобетонных изделий из-за взрыва компрессора загорелся ангар.
По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие пожарные и спасатели ликвидировали возгорание.
В результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU