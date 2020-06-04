Известны лучшие ученические классы Саратовской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:52:12+03:00

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Известны итоги конкурса «Лучший ученический класс в 2019/2020 учебном году», который проводится в Саратовской области по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, участие приняли 285 коллективов из 37 районов региона. Они подали сведения об участии в мероприятиях, успеваемости, активности в информационной системе института «Электронное образование». Публиковали видеоролики и фотоколлажи о жизни на протяжении учебного года, а в соцсети «ВКонтакте» рассказывали о своих ярких событиях.

Конкурсантов оценивали по нескольким показателям: качество знаний обучающихся, экскурсионная активность, всероссийская олимпиада школьников, ГТО, волонтерская активность, активность в социальной сети и другие.

Лучшими с шестой по девятый классы стали: восьмой «Б» класс средней школы № 3 Ершова, восьмой «В» класс средней школы № 1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина в Калининске, восьмой «Б» класс средней школы № 8 города Петровска, 7 класс средней школы поселка Учебный Ершовского района, седьмой «В» класс средней школы № 1 и восьмой «А» класс средней школы № 3 села Александров-Гай, седьмой «Д» и шестой «А» классы средней школы № 33 имени П.А. Столыпина Энгельсского района. А также шестой «А» класс средней школы № 3 имени В.Н. Щеголева и восьмой «А» класс средней школы № 2 городского округа в ЗАТО Светлый

Среди старших классов отличились: 10 «А» класс средней школы № 16 и 10 класс средней школы № 15 города Балашова, 11 класс средней школы №2 поселка Базарный Карабулак, 10 «А» класс средней школы № 2 имени С.И. Подгайнова города Калининска, 10 класс средней школы поселка Возрождение Хвалынского района, 10 класс средней школы № 1 города Ершова. А еще 10 класс средней школы села Стригай Базарно-Карабулакского района, 10 «А» класс средней школы № 33 имени П.А. Столыпина Энгельсского района.

Призерами стали 64 класса. Победители получат дипломы и подарки, а их классные руководители подарочные сертификаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU