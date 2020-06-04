Мужчина избил соседку трубой за установленную на доме в Балакове видеокамеру
Мужчина не смог смягчить приговор Балаковского районного суда за избиение соседки.
- Вечером 23 февраля 2019 года гражданин во дворе дома на улице Чкалова поругался с соседкой из-за установленной на крыше дома видеокамеры. Во время конфликта он несколько раз ударил 49-летнюю женщину фрагментом металлической трубы по голове и телу, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Мужчину признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия и приговорили к двухгодичному условному сроку с аналогичным испытательным.
Однако мужчина обжаловал наказания, заявляя, что преступления не совершал. Однако суд признал апелляцию необоснованной и оставил приговор без изменения.
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ИСТОЧНИК KP.RU