2020-06-04T10:35:17+03:00
Происшествия

Балаковец отработает долг в 130 тыс. рублей перед своим ребенком

Мужчина год не перечислял средств на его содержание
Дарья Вострикова
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Суд признал 31-летнего балаковца виновным в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, он должен был перечислять средства на своего десятилетнего ребенка, но этого не делал.

Даже привлечение к административной ответственности не исправило ситуацию, с февраля 2019 по февраль 2020 года сумма его долга превысила отметку в 130 тыс. рублей.

Теперь гражданин проведет полгода на исправительных работах и будет отдавать десятую часть своего заработка государству.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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