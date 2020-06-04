На оживленном перекрестке в центре Саратова отключат светофор

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:33:58+03:00

Будет отремонтирован светофор в центре Саратова

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее

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В центре Саратова завтра, 5 июня, не будет работать светофор.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на пересечении улиц Хользунова и Шелковичная, начнется ремонт светофора. Это предусматривает замену колонок, кабеля и стоек.

Ориентировочно, он будет отключен с 9 до 17 часов.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуется быть внимательнее. Примечательно, что перекресток является достаточно оживленным, поблизости расположена городская больница №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU