На оживленном перекрестке в центре Саратова отключат светофор
В центре Саратова завтра, 5 июня, не будет работать светофор.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на пересечении улиц Хользунова и Шелковичная, начнется ремонт светофора. Это предусматривает замену колонок, кабеля и стоек.
Ориентировочно, он будет отключен с 9 до 17 часов.
Автомобилистам и пешеходам рекомендуется быть внимательнее. Примечательно, что перекресток является достаточно оживленным, поблизости расположена городская больница №1.
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ИСТОЧНИК KP.RU