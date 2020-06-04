В Саратове без воды остались жители Отрядной улицы
Водоснабжение вернут ориентировочно до 18:00
Изменить размер текста:
Сегодня, 4 июня, без воды остались жители Отрядной улицы на участке от Шахматной до Юбилейной в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.
Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 18:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU