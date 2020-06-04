В Саратове без воды остались жители Отрядной улицы

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:07:36+03:00

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Сегодня, 4 июня, без воды остались жители Отрядной улицы на участке от Шахматной до Юбилейной в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU