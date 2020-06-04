Подросток обокрал чужую квартиру, забравшись на крышу пятиэтажки в Марксе

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:16:59+03:00

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В Марксе двух воров-«альпинистов» приговорили к условным срокам.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 15 и 19-летний юноши попались на краже.

Юные жители Маркса около 23 часов 29 декабря прошлого года забрались в чужую квартиру. Причем для этого они сначала по пожарной лестнице залезли на крышу пятиэтажного дома, потом младший спустился на балкон и выбил дверь.

В квартире он открутил гаечным ключом три алюминиевых радиатора и отдал их сообщнику, который в это время был на крыше. После этого злоумышленники сбросили добычу на землю, а сами слезли по пожарной лестнице.

Ущерб хозяину квартиры составил 7 320 рублей. Впоследствии юноши полностью его возместили.

Суд вынес приговор: старший получил год с испытательным сроком в полтора года, а младший — шесть месяцев с испытательным сроком в один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU