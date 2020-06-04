Подросток обокрал чужую квартиру, забравшись на крышу пятиэтажки в Марксе
В Марксе двух воров-«альпинистов» приговорили к условным срокам.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 15 и 19-летний юноши попались на краже.
Юные жители Маркса около 23 часов 29 декабря прошлого года забрались в чужую квартиру. Причем для этого они сначала по пожарной лестнице залезли на крышу пятиэтажного дома, потом младший спустился на балкон и выбил дверь.
В квартире он открутил гаечным ключом три алюминиевых радиатора и отдал их сообщнику, который в это время был на крыше. После этого злоумышленники сбросили добычу на землю, а сами слезли по пожарной лестнице.
Ущерб хозяину квартиры составил 7 320 рублей. Впоследствии юноши полностью его возместили.
Суд вынес приговор: старший получил год с испытательным сроком в полтора года, а младший — шесть месяцев с испытательным сроком в один год.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU