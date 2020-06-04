Жителям Саратовской области пересчитали ЖКУ на 5 млн рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:15:07+03:00

Перерасчет вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом

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В 2020 году жители многоквартирных домов Саратовской области получили перерасчет за жилищные услуги в 2,7 раза больше, чем в 2019.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе ГЖИ.

За пять месяцев текущего года эта цифра превысила отметку в 5 млн рублей, 3 млн 927 тыс. рублей из которых вернули за коммунальные услуги, а 1 млн 213,3 тыс. рублей — за жилищные.

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ИСТОЧНИК KP.RU