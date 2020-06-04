В двух районах Саратова отключена питьевая вода

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:14:36+03:00

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В двух районах Саратова отключили питьевую воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», выявлены повреждения на улицах Томская, Расковой и 2-я Электронная.

Ориентировочно до шести вечера не будет воды в домах на Томской, Тархова, Батавина, Чехова, 2-й Электронной и Уфимцева, а также в ФОК Заводской», «Сити-Молл», и Диализном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU