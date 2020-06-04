Под Балаковом велосипедист не уступил дорогу Skoda и попал в больницу

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:27:06+03:00

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Вчера, 3 июня, в 21:40 у дома №1 на улице СПТУ-58 в селе Ивановка Балаковского района произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 58-летний мужчина на велосипеде при перестроении не уступил дорогу Skoda Rapid, за рулем которого был 32-летний гражданин.

В результате аварии водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU