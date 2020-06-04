2020-06-04T08:15:29+03:00
Происшествия

Женщина хотела уехать в Москву и зарезала мешавшего ей сожителя в селе под Саратовом

Он подозревал, что она едет не на заработки [фото]
Екатерина Семенова
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Женщина зарезала сожителя после застолья. Фото СУ СКР по Саратовской областиЖенщина зарезала сожителя после застолья. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Краснокутском районе Саратовской области женщина зарезала ревнивого сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 14 апреля в селе Логиновка.

По версии следствия, 41-летняя женщина и 43-летний мужчина распивали алкоголь у себя дома. Сожитель высказал недовольство, что его дама собралась в Москву на заработки. Он предположил, что она едет в столицу с другой целью.

Несмотря на то, что женщина отвергла обвинения, ссоры избежать не удалось. Сожительница схватила нож и ударила мужчину в грудь. Он скончался на месте.

Мужчина умер после удара ножом в грудь. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина умер после удара ножом в грудь. Фото СУ СКР по Саратовской области

На следствии она призналась и раскаялась. Дело направлено в суд.

Дело передано в суд. Фото СУ СКР по Саратовской области

Дело передано в суд. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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