Женщина хотела уехать в Москву и зарезала мешавшего ей сожителя в селе под Саратовом

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:15:29+03:00

Женщина зарезала сожителя после застолья. Фото СУ СКР по Саратовской области

Он подозревал, что она едет не на заработки [фото]

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В Краснокутском районе Саратовской области женщина зарезала ревнивого сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 14 апреля в селе Логиновка.

По версии следствия, 41-летняя женщина и 43-летний мужчина распивали алкоголь у себя дома. Сожитель высказал недовольство, что его дама собралась в Москву на заработки. Он предположил, что она едет в столицу с другой целью.

Несмотря на то, что женщина отвергла обвинения, ссоры избежать не удалось. Сожительница схватила нож и ударила мужчину в грудь. Он скончался на месте.

Мужчина умер после удара ножом в грудь. Фото СУ СКР по Саратовской области

На следствии она призналась и раскаялась. Дело направлено в суд.

Дело передано в суд. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU