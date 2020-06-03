До конца года около трех тыс. сотрудников ФПК пройдут курсы повышения квалификации дистанционно

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:51:21+03:00

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В Федеральной пассажирской компании ведется активная работа по развитию дистанционных курсов обучения для проводников, начальников поездов, поездных электромехаников и билетных кассиров. До конца года программу повышения квалификации в режиме онлайн планируется провести для трех тыс. сотрудников. Из них 245 человек работают в Приволжском филиале АО «ФПК».

В настоящее время для дистанционного формата адаптируют девять профильных курсов. Среди них программы обучения технологии продажи и оформления билетов, техническому обслуживанию вагонов и особенностям обслуживания маломобильных пассажиров. Отдельным этапом будет реализована программа подготовки проводников пассажирских вагонов, согласно которой обучение пройдут более 300 человек.

Возможности внедрения системы дистанционного обучения стали активно прорабатываться в конце прошлого года. Дистанционный формат уже сейчас показал свою эффективность. На сегодняшний день в удаленной форме осуществляется проведение предрейсового инструктажа и технической учебы работников поездных бригад, охватывающих около 30 тысяч сотрудников. В планах — создание адаптационного курса для новых сотрудников, проведение вебинаров, онлайн курсов, а также оценка уровня развития и потенциала персонала за счет проведения анкетирования, онлайн-тестов и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU