2020-06-03T16:56:02+03:00
Происшествия

В ДТП около автовокзала в Саратове погиб 61-летний мужчина

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии
Ольга Симонова
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Фото городской ГосавтоинспекцииФото городской Госавтоинспекции
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В Саратове сегодня днем, 3 июня, случилось ДТП, в котором пострадал человек.

- По предварительным данным, в 16:00 на перекрестке улиц Большая Садовая и Московская столкнулись Datsun и ВАЗ-2110, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал 61-летний пассажир отечественной легковушки. По данным областного Минздрава, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако вскоре стало известно, что он скончался, несмотря на усилия медиков.

Еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.

На месте работали сотрудники ГИБДД города, Центра медицины катастроф, Областной службы спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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