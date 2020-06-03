2020-06-03T15:48:44+03:00
Происшествия

Задержан подозревамый в убийстве на улице Одесская в Саратове

Решается вопрос об аресте
Екатерина Семенова
Поделиться:
Тело найдено в квартире дома на Одесской. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело найдено в квартире дома на Одесской. Фото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова вечером 1 июня был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 41-летнего гражданина обнаружено в квартире дома на улице Одесская. Шея погибшего была изранена.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан 57-летний подозреваемый, решается вопрос о мере пресечения.

Задержан подозреваемый. Фото СУ СКР по Саратовской области

Задержан подозреваемый. Фото СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков поддержал мэрию Саратова в споре с владельцами летних кафе
Задержан подозревамый в убийстве на улице Одесская в Саратове
Пьяный парень разбил окно в многоэтажном доме Саратова, чтобы попасть внутрь
Росгвардейцы помогли саратовцу потушить автомобиль
В мэрии Саратова отрицают невыход автобусов №53 на линию
Мэрия Саратова отказалась идти на уступки владельцам летних кафе
В Балакове браконьера поймали на ловле щуки и судака
В Саратове женщина осталась без 84 тыс. рублей при продаже молочной смеси
В Энгельсе росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся девочку
Пьяного мотоциклиста в Саратовской области отправили в колонию
В Саратове безработных стало в четыре раза больше
Антисептиком залило дорогу под Саратовом
Главой Энгельсского района стал Алексей Стрельников