Задержан подозревамый в убийстве на улице Одесская в Саратове
В Ленинском районе Саратова вечером 1 июня был найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 41-летнего гражданина обнаружено в квартире дома на улице Одесская. Шея погибшего была изранена.
Было возбуждено уголовное дело. Задержан 57-летний подозреваемый, решается вопрос о мере пресечения.
Задержан подозреваемый. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU