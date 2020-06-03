Задержан подозревамый в убийстве на улице Одесская в Саратове

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:48:44+03:00

Тело найдено в квартире дома на Одесской. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Ленинском районе Саратова вечером 1 июня был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 41-летнего гражданина обнаружено в квартире дома на улице Одесская. Шея погибшего была изранена.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан 57-летний подозреваемый, решается вопрос о мере пресечения.

Задержан подозреваемый. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU