В мэрии Саратова отрицают невыход автобусов №53 на линию
Сегодня, 3 июня, на улицы Саратова почему-то не вышли автобусы №53. Об этом жители стали сообщать в соцсетях и СМИ. Горожане также отметили, что на замену этому маршруту выехали микроавтобусы, которые вообще ездят по 73-му направлению.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, по данным «Транспортного управления», автобусы на маршрут выходили, но «наблюдался небольшой сбой».
Виновен в этом перевозчик, который не может оплачивать лизинговые платежи. Ведь пассажиропоток в условиях распространения коронавируса снизился.
Сейчас он думает, как выйти из этой ситуации, уточнили в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU