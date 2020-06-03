2020-06-03T15:07:41+03:00
Общество

В мэрии Саратова отрицают невыход автобусов №53 на линию

Горожане говорят об обратном
Дарья Вострикова
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На улицы Саратова почему-то не вышли автобусы №53На улицы Саратова почему-то не вышли автобусы №53Фото: Александр Уриевский
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Сегодня, 3 июня, на улицы Саратова почему-то не вышли автобусы №53. Об этом жители стали сообщать в соцсетях и СМИ. Горожане также отметили, что на замену этому маршруту выехали микроавтобусы, которые вообще ездят по 73-му направлению.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, по данным «Транспортного управления», автобусы на маршрут выходили, но «наблюдался небольшой сбой».

Виновен в этом перевозчик, который не может оплачивать лизинговые платежи. Ведь пассажиропоток в условиях распространения коронавируса снизился.

Сейчас он думает, как выйти из этой ситуации, уточнили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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